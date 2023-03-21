يبحث العديد من المواطنين عن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2023، وقد أعلن مرصد حلوان تعذر رؤية هلال شهر رمضان من مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) بسبب الملوثات الطبيعية والصناعية والسحب التي حجبت مشهد الغروب.

وبحسب البيان الرسمى المعلن فإنه قد تكون رؤية الهلال مستحيلة في ظل وجود هذه الملوثات الطبيعية والصناعية والسحب، وفق بيان مرصد حلوان.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2023

وقد أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافقَ 22 من شهرِ مارس 2023 هو المتمِّمُ لشهرِ شعبانَ لعامِ 1444 هجريا، وأن يومَ الخميس الموافقَ 23 مارس هو أولُ أيامِ شهرِ رمضانَ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين وأربعين من الهجرة.

وعن نتيجة الاستطلاع والمسئولة عنها لجنة حلوان فإن اللجنة الموجودة فى حلوان واحدة من 7 لجان لاستطلاع هلال رمضان، تنتشر في مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، لتضم بينها علماء الفلك التابعين للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وممثلين لدار الإفتاء المصرية، وجهات أخرى مثل الأوقاف والجهات التنفيذية في المحافظات التي يجري فيها الاستطلاع ـ حسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك.

جدير بالذكر أن شهر رمضان سوف يهل علينا يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس الجارى، حسبما أعلنت البحوث الفلكية وهو شهر كريم يملؤه الخير والبركات وينتظره المسلمون من العام للعام.