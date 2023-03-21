الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعذر رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

مرصد حلوان
مرصد حلوان

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان من مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) بسبب الملوثات الطبيعية والصناعية والسحب التي حجبت مشهد الغروب.

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وقال الدكتور أمير حسين، أستاذ الشمس بمعهد الفلك إن رؤية الهلال مستحيلة في ظل وجود هذه الملوثات الطبيعية والصناعية والسحب، مؤكدًا أنه لا يمكنه رؤية شىء.

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وأضاف أنه وفقًا للحسابات الفلكية العلمية فإن الهلال لم يولد بعد، وسوف يولد بعد الغروب، مؤكدًا أن مفتي الجمهورية سوف يعلن نتيجة الرؤية في اللجان السبع المنتشرة حول الجمهورية.

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وتعتبر اللجنة الموجودة بحلوان؛ واحدة من 7 لجان لاستطلاع هلال رمضان، تنتشر في مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، لتضم بينها علماء الفلك التابعين للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، وممثلين لدار الإفتاء المصرية، وجهات أخرى مثل الأوقاف والجهات التنفيذية في المحافظات التي يجري فيها الاستطلاع ـ حسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك.

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان مرصد حلوان الفلكية شهر رمضان هلال

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وائل لطفي

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