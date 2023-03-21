الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

موعد أذان الفجر 2023
موعد أذان الفجر 2023 في رمضان

يبدأ المسلمون صيام رمضان من أذان الفجر وحتى أذان المغرب في ساعات تمتد إلى ما يزيد عن 15 ساعة في اليوم، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن موعد آذان الفجر لإمساك الطعام وبدأ صيامهم، وتقدم الدستور لقرائها موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

موعد أذان الفجر 2023 في رمضان 

 

الخميس 1 رمضان        23 مارس،  2023: 04:39 ص    .

الجمعة 2 رمضان 24 مارس،  2023      04:38 ص .

السبت 3 رمضان 25 مارس،  2023 04:37 ص .

الأحد 4 رمضان 26 مارس،  2023 04:36  ص.

الأثنين5 رمضان 27 مارس،  2023       04:34 ص .

معهد الفلك يستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك بحلوان

أسعار السلع التموينية في شهر رمضان 2023.. ونصيب كل فرد

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس،  2023       04:33  ص      .

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس،  2023     04:32 ص .

 الخميس 8   رمضان 30 مارس،  2023   04:29 ص .

الجمعة       9 رمضان   31 مارس،  2023     04:28 ص .

السبت 10 رمضان 01 أبريل،   2023     04:26 ص.

الأحد رمضان 11 02 أبريل،   2023     04:25 ص .

الأثنين       12 رمضان 03 أبريل،   2023     04:24 ص .

الثلاثاء      13 رمضان 04 أبريل،   2023     04:22 ص.

الأربعاء     14 رمضان 05 أبريل،  2023      04:21 ص .

الخميس     15 رمضان 06 أبريل، 2023       04:19 ص .

الجمعة       16 رمضان 07 أبريل،   2023     04:18  ص.

السبت 17 رمضان 08 أبريل،   2023     04:17  ص.

الأحد 18 رمضان 09 أبريل،   2023     04:15 ص .

الأثنين       19 رمضان 10 أبريل،  2023      04:14  ص.

 

موعد آذان الفجر العشر الأواخر من رمضان 

الثلاثاء      20 رمضان       11 أبريل، 2023       04:13 ص .

الأربعاء     21 رمضان 12 أبريل،   2023     04:11 ص.

الخميس     22 رمضان 13 أبريل،   2023     04:10 ص .

الجمعة       23 رمضان 14 أبريل،   2023     04:09 ص .

السبت 24   15 أبريل، 2023       04:07 ص.

الأحد 25   16 أبريل، 2023       04:06 ص.

الأثنين       26   17 أبريل، 2023  04:05 ص.

الثلاثاء      27   18 أبريل، 2023       04:03 ص .

الأربعاء     28   19 أبريل، 2023  04:02 ص.

الخميس     29   20 أبريل، 2023       04:01 ص .

الجمعة       30   21 أبريل، 2023 04:00 ص .

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وائل لطفي

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