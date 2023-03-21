يبدأ المسلمون صيام رمضان من أذان الفجر وحتى أذان المغرب في ساعات تمتد إلى ما يزيد عن 15 ساعة في اليوم، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن موعد آذان الفجر لإمساك الطعام وبدأ صيامهم، وتقدم الدستور لقرائها موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

موعد أذان الفجر 2023 في رمضان

الخميس 1 رمضان 23 مارس، 2023: 04:39 ص .

الجمعة 2 رمضان 24 مارس، 2023 04:38 ص .

السبت 3 رمضان 25 مارس، 2023 04:37 ص .

الأحد 4 رمضان 26 مارس، 2023 04:36 ص.

الأثنين5 رمضان 27 مارس، 2023 04:34 ص .

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس، 2023 04:33 ص .

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس، 2023 04:32 ص .

الخميس 8 رمضان 30 مارس، 2023 04:29 ص .

الجمعة 9 رمضان 31 مارس، 2023 04:28 ص .

السبت 10 رمضان 01 أبريل، 2023 04:26 ص.

الأحد رمضان 11 02 أبريل، 2023 04:25 ص .

الأثنين 12 رمضان 03 أبريل، 2023 04:24 ص .

الثلاثاء 13 رمضان 04 أبريل، 2023 04:22 ص.

الأربعاء 14 رمضان 05 أبريل، 2023 04:21 ص .

الخميس 15 رمضان 06 أبريل، 2023 04:19 ص .

الجمعة 16 رمضان 07 أبريل، 2023 04:18 ص.

السبت 17 رمضان 08 أبريل، 2023 04:17 ص.

الأحد 18 رمضان 09 أبريل، 2023 04:15 ص .

الأثنين 19 رمضان 10 أبريل، 2023 04:14 ص.

موعد آذان الفجر العشر الأواخر من رمضان

الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل، 2023 04:13 ص .

الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل، 2023 04:11 ص.

الخميس 22 رمضان 13 أبريل، 2023 04:10 ص .

الجمعة 23 رمضان 14 أبريل، 2023 04:09 ص .

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:07 ص.

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:06 ص.

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:05 ص.

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:03 ص .

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:02 ص.

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:01 ص .

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:00 ص .