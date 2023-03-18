السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بخطوات سهلة وبسيطة| طريقة عمل زينة رمضان بالمنزل 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتصدر عملية محركات البحث عن كيفية عمل زينة رمضان بالمنزل حيث يترتب عليك وجود بعض الأدوات البسيطة داخل منزلك بالتالي تستطيع أن تحصل على زينة رمضان بكل سهولة بالإضافة إلى التكلفة البسيطة بالمقارنه بشرائها من المحلات لذا نوضح لك بالتفصيل كيفية عمل زينة رمضان بالمنزل 2023 .

طريقة عمل زينة رمضان بالمنزل 2023 بخطوات سهلة وبسيطة 

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وتعد زينة رمضان من الأجواء الخاصة بالشهر الكريم التى تضفي على المنزل أجواء البهجة والسعادة وتوفيرًا من شراؤها بشكل جاهز من المحلات حيث ارتفاع أسعار الزينة والأنوار الخاصة برمضان.

نجفة رمضان

يمكن إحضار أوراق ملونة بأحجام مختلفة ويتم قصها على شكل هلال بأحجام مختلفة وتعليقها في الغرفة على السقف، ونقوم بعمل ثقوب صغيرة عند أطراف كل شكل باستخدام خيط القماش أو البلاستيك.

زينة حائط رمضان

من خلال عمل مربعات سميكة أو دوائر وفرغي كل مربع على شكل حرف من حروف رمضان بحيث في النهاية نكون كلمة "رمضان" ونقوم بتعليقها على الحائط أو أحد الأبواب .

قوالب شمع رمضان

تعد من الأفكار المميزة وذلك من خلال صنع قوالب مصنوعة من الورق وإحضار ورق سميك بلاستيك بمقاس a4 من ثم إحضار برطمان وضعي بداخله شمعة ثم نقوم بلف الورقة وحوله ولصقا بالشمع نكرر هذه العملية حتى نحصل على قوالب شمعية لإضفاء أجواء رمضانية.

طبق حائط 

من خلال استخدام طبقين طعام ورقيين بلونين مختلفيين قصي أحدهما إلى نصفين وقومي بلصقة على ظهر الطبق الآخر واكتبي عليه بالحروف كلمة "رمضان كريم".

 الفانوس الورقي 

يمكن عمل فانوس ورقي من خلال احضار ورق A4 وطيها لنصفين ثم قصها طوليا إلى شرائح دون فصل الأطراف. ثم نقوم بفتح  الورقة ونلفها ونقوم بتثبيت طرفيها معاُ بالدباسة وثبتي بها ورقة حاملة، لتكون مختلفة، ونقوم بتعليق  الفوانيس بفروع الزرع أو بسقف المنزل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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