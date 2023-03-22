سحور رمضان 2023.. طريقة عمل الفول المدمس مثل المطاعم

طبق الفول المدمس من الأطباق الرئيسية في سحور رمضان وتحرص كل أسرة على وجوده على السفرة فهو من الأطباق المحببة لكافة الأعمار كما أن له قيمة غذائية عالية، ولسحور رمضاني مميز نوضح طريقة عمل الفول المدمس مثل المطاعم خلال السطور التالية.

من النصائح الهامة لنجاح الفول السوداني أن يتم نقعه مدة لا تقل عن 12 ساعة حتى تقل مدة التسوية الخاصة به، ونختار الفول ذو القشرة الناعمة، يعتبر الفول من الأغذية الغنية بالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، ويقاوم التوتر والإجهاد، وغني نسبة الكولسترول في الدم وكذلك مفيد لصحة القلب.

طريقة عمل الفول المدمس دون أن يسود

يبحث العديد من الأشخاص حول طريقة عمل الفول المدمس بالمنزل دون أن يسود في المشكلة العظمي في عدد من الطرق المختلفة.

مكونات الفول المدمس بالمنزل

نصف كيلو فول (500 جرام).

حبة طماطم متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة كركم

نصف كوب كبير عدس أصفر

بصلة صغيرة الحجم مقطعة شرائح

جزرة واحدة مبشورة

نصف حبة ليمون كبيرة

طريقة عمل الفول المدمس