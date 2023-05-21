طريقة عمل المايونيز في المنزل بخطوات بسيطة

من السهل صنع المايونيز في المنزل ولا يستغرق ذلك سوى دقيقة واحدة باستخدام الخلاط، لن تضطر إلى شرائه إذا جربت تلك الوصف.

طريقة عمل المايونيز في المنزل



المكونات

زيت الأفوكادو: المفتاح هنا هو استخدام زيت عالي الجودة ذو نكهة محايدة. أحب استخدام زيت الأفوكادو، يمكنك أيضًا استخدام زيت زيتون خفيف النكهة.

البيض : تستخدم بعض الوصفات صفار البيض فقط، لكن بالنسبة لهذه الوصفة أستخدم البيضة بأكملها للحصول على تناسق أخف قليلاً.

عصير الليمون : عصير الليمون الطازج هو الخيار الأمثل، ولكن إذا كان لديك عصير ليمون معلب فهذا مفيد أيضًا.

الخل: يمكنك استبدال الخل العادي خل التفاح يعمل أيضًا.

خردل

طريقة عمل المايونيز في المنزل

إن مفتاح وصفة المايونيز المضمونة هو المعدات المستخدمة

أضف جميع المكونات إلى البرطمان الذي يأتي مع الخلاط واترك المكونات تستقر لمدة دقيقة أو دقيقتين.

ضع عصا الخلاط داخل الإناء (بقوة في الأسفل) مع تغطية صفار البيض، ثم قم بتشغيل الخلاط اليدوي ولا تحركه لمدة 10 إلى 15 ثانية.

عندما يبدأ المايونيز في الاستحلاب، يمكنك تحريك الخلاط لأعلى ولأسفل لخلط المكونات.

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استمر في الخلط وتحريك الخلاط اليدوي لأعلى ولأسفل حتى يمتزج الزيت بالكامل.

التخزين

بمجرد صنع المايونيز انقله إلى حاوية تخزين محكمة الإغلاق وقم بتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

هذا المايونيز الطازج والقشدي مثالي للصلصات والتغميس والسندويشات والسلطات وأكثر من ذلك بكثير.

طريقة أخرى لعمل المايونيز

المكونات

ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

كوب زيت نباتي

الخطوات

يتم وضع الماء والنشا على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح غليظ القوام ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمام ثم نضع عليه البيض والخل والسكر والملح والزيت

ونقوم بخفقة فى الخلاط حتى يمتزج الخليط تماما ويتم وضع فى برطمان أو زجاجة فارغة ويتم حفظة بالثلاجة