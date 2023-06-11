طريقة عمل البيتزا بمكونات سهلة

مع بداية إجازة الصيف للعديد من الطلاب وظهور نتيجتهم بدأت استعدادات الاستمتاع بإجازة صيف مميزة وتلبية الأسر لطلباتهم ومنها البحث عن طريقة عمل البيتزا السريعة وبمكونات تكون متاحة في المنزل دون تكلفة مادية مرتفعة.

طريقة عمل البيتزا السريعة

نعرض في التقرير التالي طريقة عمل البيتزا السريعة ومكوناتها وطرقة تحضير صوص البيتزا بطريقة سهلة

مكونات عجينة البيتزا

نصف كيلو دقيق ما يعادل كوبين

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة مملح

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر أبيض

ربع لتر ماء دافئ

طريقة تحضير البيتزا

تُخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والسكر والزعتر جيداً وتعجن.

توضع الخميرة في كوب ماء دافئ مع رشة سكر وتترك جانبًا قليلًا حتى تخمر.

ثم توضع الخميرة على المكونات الجافة وتقلب جيدًا وإضافة الماء حسب حاجة العجين وبعد العجن جيدًا.

تترك العجينة ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويفضل أكثر من ذلك.

ويتم تجهيز صينية وتدهن بالزيت.

تفرد العجينة ويضاف إليها الصلصة ويرش عليها القليل من الزعتر، ويضاف لها الخضروات المختلفة والجبن الموتزريلا.

توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة لا تقل عن الثلث ساعة حتى تنضج البيتزا.

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فصين توم

بصلة تقطع شرائح

ومعلقتين زيت

ربع معلقة صغيرة من السكر

ملح

زعتر

نضع الزيت في إناء على النار ونضع شرائح البصل حتى يدبل ونضيف فصين الثوم ثم نضيف عصير الطماطم ومعلقة السكر والزعتر والملح حسب الرغبة وتترك حتى تنضج وتصبح جاهزة.