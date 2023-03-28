الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أكل الثعبان دون شفقة».. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال و«السقا»

رامز جلال
رامز جلال

تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال وأحمد السقا لنشرهما ثقافة العنف وقتل الحيوانات.

وقال «جابر» في بلاغه: «نشر الفنان أحمد السقا صورة له وهو يأكل ثعبان خلال برومو برنامج «رامز نيفر إند»، وهو يأكل ثعبان لا يتعدى عمره شهرين دون شفقة أو رحمة، وهو سعيد ومبتسم ويفتخر بعمل فيديو عن هذا الحدث الذي يعتبره بطولي وشجاع بشكل غير متحضر».

وأكد أن ما قام به السقا يخلو من كافة مشاعر الشفقة أو الرحمة أو الإنسانية ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، حيث ذكر قانون الإجراءات الجنائية مواد العقوبات التي تعاقب على قتل الحيوانات والتحريض على قتل الحيوانات ونشر مشاهد تحرض الأطفال على ارتكاب العنف تجاه الحيوانات.

وأضاف أن ما قام به رامز جلال هو مساعدة المبلغ ضده الأول بالقيام بالجريمة بجلبه الثعبان وإلقاءه على المبلغ ضده الأول لمجرد المزاح وأدى قيام المبلغ ضده الأول بارتكاب الجريمة وتساعد في نشر ثقافة العنف وسفك الدماء بطريقة لم يعتد عليها المجتمع المصري وتحرض على أعمال العنف بخاصة أنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، مما قد يهدد حياة وأرواح الغير، وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب.

وطالب المحامي النائب العام بالتحقيق مع المبلغ ضدهم وأن يقدموا للمحاكمة العاجلة ليكونا عبرة لكل قلب غليظ مجرد من الرحمة.

المحامي عبد المجيد جابر رامز جلال ثعبان الشفقة رامز نيفر إند برنامج

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بعد الفاصل

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