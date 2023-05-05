أكل صحي لحياة أفضل.. ما هي الفوائد الصحية للسبانخ؟

تعتبر السبانخ من الخضروات المفيدة والتي لها الكثير من المزايا للصحة العامة، ولكن مع ذلك لا تحظى بشعبية بين الكثيرين، خاصة الأطفال.

تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات تنوعًا، ففي بعض البلدان تقدم كمشروب، بالإضافة إلى طبخها وإضافتها لطبق السلطة، تحتوي السبانخ أيضًا على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة وتعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية والعين.

فيما يلي ست فوائد صحية لتناول المزيد من هذا النبات الوقائي القوي وطرق بسيطة لدمج السبانخ في وجباتك الخفيفة، وفقًا لما ذكره موقع "health" الطبي.

مليئة بالمغذيات:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، توفر ثلاثة أكواب من السبانخ الخام ما يقرب من 20 سعرًا حراريًا، وأقل من جرام واحد من الدهون، وجرامين من البروتين، وثلاثة جرامات من الكربوهيدرات، وجرامين من الألياف.

على الرغم من أن السبانخ تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، إلا أنها مليئة بالعناصر الغذائية، حيث يوفر الجزء المكون من ثلاثة أكواب أكثر من 300٪ من متوسط ​​القيمة اليومية لفيتامين ك.

كما توفر الخضار الورقية الخضراء أيضًا أكثر من 160٪ و 40٪ من متوسط ​​القيم اليومية لفيتامين أ وفيتامين ج، على التوالي. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، فإن الفيتامينات K وA تدعم قوة العظام ويساعد فيتامين C في التئام الجروح.

تحتوي السبانخ أيضًا على 45٪ من متوسط ​​القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنه يمد الجسم بالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

غني بمضادات الأكسدة:

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، يوفر السبانخ مضادات الأكسدة التي ترتبط بمضادات الالتهاب والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة في السبانخ تشمل الكايمبفيرول، كيرسيتين، ميريستين، وإيزورهامنتين، فهي مركبات قد تساعد في حمايتك من السرطان، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والإلتهابات.

صحة الدماغ:

في دراسة نُشرت في عام 2015 في مجلة Alzheimer's & Dementia ، تتبع الباحثون أنماط الأكل والقدرات المعرفية لأكثر من 900 بالغ تتراوح أعمارهم بين 58 إلى 98 عامًا لمدة خمس سنوات تقريبًا.

لاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التدهور المعرفي بين أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء أكثر من غيرهم، والتي أشهرها السبانخ.