أبرزها تعزيز قوة الدماغ.. تعرف على فوائد "الجوز" وكيفية استهلاكها

يمكن أن يؤدي تناول الجوز بانتظام إلى إحداث عجائب لصحة دماغك والهضم وضغط الدم، تعرف على الفوائد وأفضل الطرق لاستهلاكها من خبير.

يشتهر الجوز وهو فاكهة مجففة على شكل دماغ، بفوائده العديدة، خاصة لصحة الدماغ، تحدثت العديد من الدراسات على مر السنين عن الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة للأطعمة الفائقة التي يمكن أن تساعد في دعم الوظيفة الإدراكية.

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون إسبان ونشرت في مجلة “ClinicalMedicine” أن الأولاد والبنات الذين يأكلون حفنة من الجوز يوميًا أو على الأقل يتناولونها ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يحسنوا بشكل كبير قدراتهم المعرفية التي تشمل الانتباه غني بما يعتبر أغذية دماغية مهمة - حمض ألفا لينولينيك ، وحمض أوميجا 3 الدهني النباتي، ومركبات بوليفينوليك يمكن للجوز أن يقلل بشكل فعال من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما العاملان اللذان يسببان التدهور المعرفي.

وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يعد الإجهاد التأكسدي والتهاب الأعصاب جزءًا من عملية الشيخوخة ، والضعف الإدراكي المعتدل ومرض الزهايمر، واضطرابات الدماغ الأخرى، يمكن أن تحسن مكملات الجوز الإدراك وتقليل خطر أو تطور ضعف الإدراك ومرض الزهايمر.

أفضل وقت لتناول الجوز وكيفية إضافته إلى نظامك الغذائي

يمكن نقع الجوز طوال الليل لتحسين هضمه وامتصاصه الغذائي وتناوله في الصباح، إضافتها إلى العصائر والسلطات والمخفوقات والصلصات وحبوب الإفطار والحلويات والدالية هي أيضًا فكرة جيدة، أفضل وقت لتناول الجوز في الصيف هو في الصباح. يمكنك نقع 6 إلى 8 أنصاف من الجوز في الليل وتناولها على معدة فارغة، يمكنك أيضًا إضافتها إلى العصائر الخاصة بك أو صنع صلصة الجوز، يرش على السلطة.

فوائد الجوز

الجوز ليس فقط رائعًا لوظيفة دماغك ، ولكنه أيضًا رائع لصحة الأمعاء، توفر خصائصها المضادة للالتهابات الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى السرطان. إلى جانب تناول حفنة من الجوز يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع وبالتالي يساعد في كبح الرغبة في تناول وجبات خفيفة متكررة بين الوجبات.