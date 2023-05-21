الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بخطوات سهلة.. طريقة عمل ساندويتشات فاهيتا الدجاج للشيف هبة

سندوتشات فاهيتا الدجاج
سندوتشات فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج هي وجبة شهية وسهلة التحضير تنتمي إلى المطبخ المكسيكي، وتتكون من شرائح الدجاج المتبلة بالبهارات والزيوت والخضروات المشوية، والتي تقدم مع خبز التورتيلا أو الخبز العربي، وصلصات مختلفة مثل الكريمة الحامضة أو الصلصة المكسيكية.

وتعتبر فاهيتا الدجاج وجبة مغذية ومتوازنة، حيث تحتوي على البروتينات من الدجاج، والألياف والفيتامينات من الخضروات، والكربوهيدرات من الخبز، كما أنها تناسب جميع الأذواق، حيث يمكن تعديل حدة التبيلة أو نوع الصلصة حسب الرغبة، ففي هذا الموضوع تقدم الشيف هبة المهندس طريقة عمل ساندويتشات فاهيتا الدجاج بأسهل وألذ طريقة أحلى من المطاعم.

المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج شرائح.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

بصلة مقطعة شرائح. 

مكونات التتبيلة:

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب خل.

ربع كوب زيت. 

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

خبز التورتيلا أو أي نوع مفضل. 

طريقة التحضير:

في البداية نتبل شرائح الدجاج بالتتبيلة ونغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة أو على الأقل 3 ساعات، ثم توضع مقلاة على نار عالية مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الزيت ويترك ليسخن جيدًا، ثم توضع شرائح الدجاج على الجريل ونشوحها جيداً.

ثم نرفعها من على النار، وفي نفس المقلاة نضع الفلفل الألوان والبصلة ونشوحهما قليلاً في ملعقة زيت، ثم نضع شرائح الدجاج ونتركها لمدة 5 دقائق مع التقليب، ثم نضيف الكزبرة ونقلب، ثم نرفعها من على النار.

ثم نضع على عيش التورتيلا الخس، ثم نضع فاهيتا الدجاج والجبن الموتزاريلا، ونلف العيش رول ونضعه على جريل كهربائي أو مقلاة  حتى يتحمص من الجانبين، ثم تقدم الفاهيتا مع بطاطس محمرة.

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