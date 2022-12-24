تعرف على طريقة عمل الشاورما التركية بسهولة.. خطوة بخطوة

الشاورما هي الوجبة الخفيفة التركية التى يرغب العديد من الأشخاص في تناولها على وجبة الغذاء، يجتمع فيها اللحم والصلصة والتوابل معًا بشكل جميل لخلق مزيج رائع.

لكي تحصل على نكهة الشاورما الكاملة، عليك أن تتذوق النوع الأصلي. ليس كل ما يشبه الشاورما هو شاورما لأنه يتطلب مهارة لإعداد هذه الوجبة الخفيفة بالطريقة الصحيحة.

تقليديا، يتم صنع الشاورما باستخدام آلة الدوران التي تطبخ اللحم عموديا. تعمل الحرارة أيضًا على تحميص اللحم قليلاً لمنح الشاورما نكهة الدخان المميزة.

معظمنا ليست لديه هذه الآلة في المنزل. لكن لا تقلق لأنه يمكنك بسهولة صنع شاورما كلاسيكية باستخدام الأدوات المتوفرة لديك بالفعل.

اتبع هذه الوصفة لتحضير الشاورما المثالية:

ماذا تحتاج من مكونات:

صدور الدجاج، خبز البيتا، أربع فصوص ثوم، خس مبشور، شرائح بصل، ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم، ملعقة صغيرة من مسحوق البصل، ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة قرفة، نصف ملعقة صغيرة كركم، كوب مايونيز ونصف كوب زبادي ونصف كوب كاتشب ونصف كوب صلصة فلفل حلو ومسحوق فلفل (اختياري) وفلفل أسود وملح وعصير ليمون وزيت زيتون.

الخطوة 1

ابدأ بتقطيع صدور الدجاج إلى نصفين (أفقيًا) حتى يتم طهيها بشكل أسرع وبشكل متساوٍ.

بعد ذلك، خذ وعاءً نظيفًا كبيرًا بما يكفي لتتبيل الدجاج. ثم تصب الزبادي، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ومسحوق البصل، ومسحوق الكمون، ومسحوق الكركم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مسحوق الثوم ومسحوق القرفة والملح ومسحوق الفلفل الحار إذا أردت إضافة بعض البهارات.

تخلط جميع المكونات جيداً ثم توضع الدجاج فيها. تأكد من أن قطع الدجاج مغطاة جيداً بالتتبيلة، وتغطيتها بغطاء أو غلاف بلاستيكي وضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

الخطوة 2

أثناء نقع الدجاج، حان الوقت لتحضير صلصة الشاورما. اخلطي أربع فصوص من الثوم والمايونيز وصلصة الفلفل الحلو والكاتشب وملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة من الفلفل الأسود ورشة ملح وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الخطوه 3

بعد ساعة، أخرجي الدجاج من الثلاجة وسخني مقلاة بالقليل من الزيت. دع الدجاج يقلى حتى ينضج بشكل متساو.

للحصول على تلك النكهة المدخنة ، سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ثم اترك اللحم يخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا. عند الانتهاء ، يجب أن ترى القليل من الفحم على الدجاج.

بدلاً من ذلك، إذا كان لديك مقلاة شواء، فكل ما عليك فعله هو صب القليل من الزيت عليها وطهيها جيدًا حتى تبدأ في رؤية بعض الفحم على السطح.

الخطوة 4

بمجرد أن يصبح الدجاج جاهزًا ، أخرجه وقطعه إلى قطع أصغر. ستقلى البصل بعد ذلك لبضع دقائق

بعد ذلك، خذ خبز البيتا وقم بتسخينه في مقلاة نظيفة لمدة 20 ثانية على كل جانب. بعد ذلك، وزعي القليل من صلصة الشاورما وضعي طبقة من البصل المقلي، والخس المبشور وقطع الدجاج.

قبل لفها في غلاف، قم برش المزيد من الصلصة لمزيد من النكهة.

الخطوة الخامسة