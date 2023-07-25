بالأيس كريم وبالمكسرات.. طريقة عمل عاشوراء بسهولة

تحرص العديد من الأسر المصرية على عمل العاشورة كل عام في يوم عاشوراء الذي يوافق يوم 10 من شهر محرم كل عام هجري جديد، حيث تعد من العادات الأساسية لدي الأسر المصرية منذ عصر الفاطميين، فتعد عنصر بهجة للأسر وينتظرون ذلك اليوم لإعدادها.

موعد يوم عاشوراء

وبالتزامن مع اقتراب يوم عاشوراء الذي يحل يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق مختلفة لعمل العاشوراء بطريقة الشيف نادية السيد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

مقادير عمل العاشوراء:

كوب كبيرة من القمح المقشر.

3 أكواب من الماء.

ويمكن يضاف حسب الرغبة نصف كوب من السكر.

و يضاف ملعقة ينسون صغيرة .

وأيضا 2 ملعقة كبيرة من الزبيب.

ويمكن عمل طبق مكسرات مشكل من البندق والفستق واللوز والصنوبر.

كوب من جوز الهند ويكون حسب الرغبة.

طريقة عمل العاشوراء

يتم عمل العاشوراء بأول خطوة وهي وضع القمح في ماء لمدة ليلة.

والخطوة الثانية يتم سلق اليانسون في كوب ماء حتى ينضج، ثم يوضع القمح في وعاء به 2 كوب ماء.

والخطوة الرابعة يتم وضع ماء سلق اليانسون في وعاء لمدة ساعة، ثم يوضع 2 ملعقة من النشا في كوب لبن بارد ويذوب جيدا، ثم يضاف إلى القمح.

ويليه خطوة إضافة اللبن البارد إلى القمح مع التقليب المستمر إلى أن يصبح الخليط ثقيل، ثم يوضع السكر مع الزبيب واليانسون المسلوق على القمح مع التقليب المستمر.

وفي النهاية يوضع خليط العاشوراء في طبق التقديم ويزين بالمكسرات المشكلة حسب الرغبة، ويمكن يتم تناوله باردًا وساخن.

العاشوراء بالقرفة والأيس كريم

مقادير عمل العاشوراء بالقرفة والأيس كريم:

كوب من القمح المسلوق

3 معالق من الكريم شانتيه

ربع كوب من السكر حسب الرغبة

ربع ملعقة من القرفة صغيرة

ربع ملعقة من المستكة

2 ملعقة من الآيس كريم بودرة

4 أكواب من اللبن الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من النشا

كوب من المكسرات

كيس فانيليا صغيرة

كوب من الفاكهة المجففة

طريقة عمل العاشوراء بالقرفة والأيس كريم

خلط اللبن مع السكر مع الكريم شانتيه و يتم التقليب بشكل جيد على نار متوسطة، ثم يتم سلق القمح حتى ينضج.

ويوضع في وعاء عميق ويضرب الكريم شانتيه مع السكر والفانيليا والمستكة والآيس كريم وكوب من اللبن حتى يتجانس القوام، ثم توضع النشا مع التقليب جيدا.

ويضاف رشة من القرفة على الخليط مع التقليب، و يضاف القمح المسلوق إلى خليط اللبن الساخن، ويترك حتى يغلي، ثم يضاف خليط النشا والكريم شانتيه مع التقليب المستمر، على أن يصل القوام إلى التماسك، ويرفع الخليط من على النار ويترك إلى أن يبرد، ثم يوضع في كاسات التقديم ويزين بالمكسرات والفاكهة المجففة.