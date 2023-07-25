الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد صيام يوم عاشوراء 1445 وفضل صيامه

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محرك جوجل والمحركات المختلفة هو موعد صيام يوم عاشوراء 1445 باعتباره سنة مستحبة يفضل الكثيرون صومها والبحث عن فضلها.

موعد صيام يوم عاشوراء 1445

في هذا التقرير نعرض موعد صيام يوم عاشوراء 1445 وفضل صيام هذا اليوم والأدعية المستحبة في يوم عاشوراء.

يحين موعد صيام يوم عاشوراء الجمعة 28 يوليو 2023 وهو الموافق هجريًا 10 محرم 1445 ويفضل معه صيام اليوم التاسع أيضا من شهر الله المحرم أي الخميس 27 يوليو 2023.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي، صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

وفي فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية بينت أن صيام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر  محرم سُنة مستحبة؛ لما روي عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

كما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في "صحيحه".

وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أنه يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

أدعية يوم عاشوراء 2023.. وفضل صيام هذا اليوم

باقى 5 أيام.. موعد صيام يوم عاشوراء 1445 هجريا وفضل صيامه

 

الأدعية المستحبة يوم عاشوراء 

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار

سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

يا رب العالمين.

اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

 

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أفضل أدعية يوم عاشوراء 2023.. ونبذة عن تاريخ اليوم

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موعد يوم عاشوراء 2023 وحكم صيام التاسع من محرم

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