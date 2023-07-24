الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أفضل أدعية يوم عاشوراء 2023.. ونبذة عن تاريخ اليوم

أدعية
أدعية

هناك أيام معينة في السنة تكون أكثر فضيلة من غيرها، أحد هذه الأيام هو اليوم العاشر من محرم والذي يُعرف بيوم عاشوراء.

موعد يوم عاشوراء 2023 وحكم صيام التاسع من محرم

أدعية يوم عاشوراء 2023.. وفضل صيام هذا اليوم

في عام 2023 سيكون يوم عاشوراء في 28 يوليو، من أكثر العبادات فضيلة في عاشوراء أن نتصدق على إخواننا وأخواتنا المسلمين الذين يعانون في جميع أنحاء العالم.

 عاشوراء 2023


من أهم الأحداث التي وقعت في شهر محرم معركة كربلاء التي وقعت في العراق في محرم عام 61 هـ، وقد قاتل بين جيش صغير يتكون من عائلة وأصحاب الإمام الحسين (ع) ، حفيد النبي (ص) وجيش أكبر بكثير أرسله يزيد بن معاوية الخليفة الأموي في ذلك الوقت.

دارت المعركة لأن الإمام الحسين (ع) رفض مبايعة يزيد بن معاوية الذي أخذ على عاتقه تولي القيادة الإسلامية بعد وفاة والده.

في العاشر من محرم يوم عاشوراء استشهد الإمام الحسين (ع) بوحشية على يد معسكر العدو، هذا يوم مهم للغاية في التاريخ الإسلامي حيث ضحى الإمام الحسين (ع) و 72 شهيدًا آخر  بحياتهم في مواجهة الظلم والحفاظ على الإسلام.

أدعية عاشوراء 2023

دعاء الامام الحسين في يوم عاشوراء: " اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل تمر نزل بي ثقة و عدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، و تقل فيه الحيلة، و يخذل فيه الصديق، و يشمت فيه العدو، انزلته بك و شكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني و كشفته.. فأنت  ولي كل نعمة و صاحب كل حسنة و منتهى كل رغبة".

"اللهم اغفر لوالديّ جميع ما مضى من ذنوبهم، واعصمهم فيما بقي من عمرهم، وارزقهم عملا زكيًا ترضى به عنهما. اللهم لا تجعل لهما ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرٍجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضًا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها".

"اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، وهب لنا اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً".

"اللهمّ وسّع علينا في الدنيا، اللهمّ إنّا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنّا في حال ونحن نرغب إليك فيه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وأعطنا ما تحب واجعله لنا قوّة فيما تحب يا أرحم الراحمين".

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