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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد يوم عاشوراء 2023 وحكم صيام التاسع من محرم

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

اقترب موعد يوم عاشوراء، تلك ذكرى الشهر الأول من السنة الإسلامية، وتسمي عاشوراء لرجوعها للعاشرة، وتكون خلال شهر محرم، ومع اقترابها ازداد البحث من قبل الكثير عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد يوم عاشوراء.

يوم عاشوراء 

ويعتبر يوم عاشوراء وهو أحد أيام شهر الله المحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

 وبالتزامن مع اقترابها نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد يوم عاشوراء 2023:

أدعية يوم عاشوراء 2023.. وفضل صيام هذا اليوم

باقى 5 أيام.. موعد صيام يوم عاشوراء 1445 هجريا وفضل صيامه

موعد يوم عاشوراء 2023

تستعد الأمة الإسلامية لصيام تاسوعاء الموافق يوم الخميس 27 من شهر يوليو، ويليه يوم عاشوراء الذي يحل في العاشر من شهر محرم من العام الهجري الجديد 1445 يوم الجمعة القادم، الموافق 28 من شهر يوليو.

حكم صيام اليوم التاسع من محرم

يعتبر الصيام في اليوم التاسع من شهر محرم سُنة مؤكدة، وذلك بحسب ما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية في فتاويها، وذلك استشهادًا بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام يوم عاشوراء قيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، قَالَ ابن عباس: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في "صحيحه".

فضل صيام يوم عاشوراء

صيام يوم عاشوراء له فضل عظيم وثواب كبير، وهو ما يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الصحيح الذي قال فيه "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله"، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصوم هذا اليوم، وهو المرتبط بحديثه الشريف: "أنا أولى بموسى منكم".

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