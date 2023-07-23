الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية يوم عاشوراء 2023.. وفضل صيام هذا اليوم

أدعية
أدعية

يوم عاشوراء هو اليوم الـ 10 من شهر محرم، وهو من الأيام المقدسة لدى المسلمين ويحرصون على صيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكراً لله تعالى، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أدعية يوم عاشوراء 2023، وفضل صيام هذا اليوم. 

 

فضل صيام عاشوراء 

صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وتكفير الذنوب الحاصل بصيام عاشوراء المراد به الصغائر أما الكبائر فتحتاج توبة خاصة.

كفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ “ رواه مسلم 1162. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم”.

موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

السبب وراء صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه.. الإفتاء تجيب

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء؛ لما له من المكانة، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . " رواه البخاري 1867

دعاء يوم عاشوراء 

يحرص المسلمون على ترديد دعاء يوم عاشوراء ، ومنها اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، ربِّي إنَّه يوم عاشوراء، يوم مبارك فاللهم في يوم عاشوراء، اجعلني ممّن رضيت عنه وقبلت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 23 يوليو 2023

يوم عاشوراء فضل صيام عاشوراء موسى عليه السلام سنة عن النبي دعاء يوم عاشوراء

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