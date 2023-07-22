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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم.. يبحث الكثيرون في هذا الوقت من العام عن موعد يوم عاشوراء لعام 2023، خاصةً المتعلقين بصيامه، حيث يشتهر هذا اليوم بفضله الكبير في محو الذنوب. 

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أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. دار الإفتاء المصرية تجيب

وقد زاد هذا الاهتمام بعد أن أعلنت دار الإفتاء عن رؤية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرياً، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

متى يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام، موعد عاشوراء لعام 2023، بعد رصد هلال المحرم لهذا العام. 

وجاء الإعلان بعد عدم ثبوت رؤية هلال المحرم بالعين المجردة، وتحقق شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة. 

وأكدت الدار أن الأربعاء الماضي، الموافق 19 يوليو 2023، هو أول أيام شهر المحرم لعام 1445هـ، وأن يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من يوليو 2023 هو يوم عاشوراء لهذا العام، كما سيسبقه يوم تاسوعاء في السابع والعشرين من يوليو 2023.

متى يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

وعاشوراء ، هو اليوم العاشر من شهر مُحرَّم، وهذا ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم استدلالاً بظاهر الأحاديث الواردة بشأنه، ومقتضى اللفظ الدّال عليه، وممّا يؤكّد ذلك ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)، وفي ذلك دلالة واضحة أنّه -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم العاشر من محرّم، وأظهر عزمه على صيام التاسع مع العاشر رغبة منه في مخالفة اليهود والنّصارى، حيث كانوا يُفردون العاشر بالتّعظيم.

فضل يوم عاشوراء
ورد في فضل يوم عاشوراء، أن عاشوراءُ: هو اليومُ الذي أنجى اللهُ تعالى فيه موسى وقومَه، وأغرقَ فرعونَ وقومَه؛ فصامه موسى شُكرًا، ثم صامه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: (قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه))، وفي روايةٍ لمسلمٍ: ((فصامه موسى شُكرًا، فنحن نصومُه...)).

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