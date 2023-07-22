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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر.. والأرصاد تكشف عن التفاصيل

طقس حار
طقس حار

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها شكلت اهتمام كبير ومكثف من قبل المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حالة الطقس خلال أسبوع في مصر خصوصاً بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي بحث عنها الكثير مؤخراً إستعداداً لمواجهة الموجة الحارة وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال اسبوع في مصر بداية من اليوم السبت 22 يوليو حتى الأربعاء 26 يوليو 2023، حيث تستمر الأجواء الرطبة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات المصرية .

وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال اسبوع في مصر مؤكدة استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و 45 درجة على محافظات جنوب البلاد .

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها على استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم، وبخاصة نصف الكرة الشمالي، يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها.

والجدير بالذكر، حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة 

محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة القليوبية العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة البحيرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة كفر الشيخ العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة الشرقية العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة شبين الكوم العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

محافظة الغربية العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

محافظة الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

محافظة مطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

محافظة أسوان العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

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