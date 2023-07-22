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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني.. يسعى طلاب الأزهر الشريف الذين يحملون الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لمعرفة تفاصيل وموعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الأزهرية، هذا يتعلق بالطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول.

ولذلك، يتم نشر جدول امتحانات الدور الثاني أزهر 2023 في هذا السياق:

جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني

تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني أزهر 2023 لتنطلق الامتحانات اليوم 22 يوليو في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لعام 2023 لجميع صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، حيث ستجرى الامتحانات في الأيام التالية:
- يوم السبت 22 يوليو 2023، ستجرى امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف.
- يوم الأحد 5 أغسطس، ستجرى امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك امتحانات شهادات القراءات.
- يوم السبت 16 سبتمبر 2023، ستجرى امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات.
- يوم السبت 19 أغسطس 2023، سيتم إجراء امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث في الدور الثاني.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني.. أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

امتحانات الثانوية العامة

في سياق منفصل، واصل طلاب الثانوية العامة 2023 أداء امتحانات الدور الأول حيث بلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و 391671 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم و 98658 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة.

كما أدى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات الامتحانات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا، وإجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824 طالبا وطالبة، والطلاب المكفوفين 255 طالبا وطالبة.

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