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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، هو السؤال الأكثر بحثا عبر ساحات الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2023، وانطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، السبت الماضي، بمشاركة 22428 مصحح للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المتوقع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية نهاية الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح بكافة محافظات الجمهورية، كان الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتمع عبر الفيديو كونفرانس، عقب الانتهاء من امتحانات الشهادية الثانوية الأزهرية مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح.

وقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعض التعليمات المهمة التي يجب اتباعها في مراكز التصحيح، مشددا على ضرورة أن تكون مراكز التصحيح في كامل استعداداتها من الغد الجمعة، لاستقبال المصححين يوم السبت ليقوموا بأعمال التصحيح دون تأخير.

وأوضح الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصًا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023

كان عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

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