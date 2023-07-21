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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السبب وراء صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه.. الإفتاء تجيب

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

سبب صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه  من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الجمهور يسأل والإفتاء تجيب.. فضل صيام يوم عاشوراء وموقف النبى

ما هو سبب صوم يوم عاشوراء؟

“الدستور” يستعرض من خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر. 

السبب وراء صيام يوم عاشوراء.. الإفتاء تجيب

خلال الساعات القليلة الماضية وجهت لدار الإفتاء المصرية  من خلال الدخول على موقعها الإلكترونى العديد من الأسئلة حول السبب وراء صوم يوم عاشوراء وحكمه وفضل صيامه.

وعن سبب الصيام أجابت دار الإفتاء بأن السبب في تشريع هذا اليوم هو أن الله سبحانه وتعالى قد نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون.

أحاديث النبي حول السبب لصيام يوم عاشوراء 

  • ونقلت الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء عدة أحاديث عن السبب وراء صيام يوم عاشوراء وهو  ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكراً - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه).
  • وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه، وأمر النّاس بصيامه، فلمّا فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه) رواه البخاري ومسلم، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (إنّ هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر) رواه البخاري ومسلم.

حكم صيام عاشوراء

واستطرد دار الإفتاء فى نقل  ما روى من الآثر حول حكم صيام يوم عاشوراء وهو ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (أمَر النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - رجلًا من أسلَمَ: أن أذِّنْ في النّاسِ: أن مَن كان أكَل فليَصُمْ بقيةَ يومِه، ومَن لم يكُنْ أكَل فليَصُمْ، فإنّ اليومَ يومُ عاشوراءَ) رواه البخاري.

هل يتم صيام عاشوراء منفردًا؟

وحول صحة صيام يوم عاشوراء وحده أجابت دار الإفتاء المصرية: أن هناك بعض الأئمة كرهوه صومه وحده  وهناك من أباح ذلك، مثل الرأي الثاني هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام: أنّه لا يكره صيام عاشوراء وحده، ولا شكّ أنّه ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، ولا يصومه وحده، ولكن لو أنّ إنساناً لم يستطع صوم عاشوراء إلا وحده فحينئذ نقول تزول الكراهة للحاجة، أمّا لغير حاجة فلا ينبغي صيامه وحده، وهذا ابن عباس راوي بعض أحاديث صيام يوم عاشوراء يصوم يوماً قبله ويوماً بعده مع صيام عاشوراء.

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