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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الجمهور يسأل والإفتاء تجيب.. فضل صيام يوم عاشوراء وموقف النبى

الصيام
الصيام

يسأل الجمهور عن فضل صيام يوم عاشوراء  ودار الإفتاء المصرية تجيب من خلال موقعها الإلكتروني عن فضل صيام يوم عاشوراء  وقد تزايد معدل البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن فضل صيام يوم عاشوراء من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

ما هو سبب صوم يوم عاشوراء؟

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

فضل صيام يوم عاشوراء ..حديث النبى 

وفى سؤال وجه للقائمين على موقع دار الإفتاء المصرية حول ضل صيام يوم عاشوراء ..أجابت دار الإفتاء : "أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " رواه مسلم 1162. 

 

موقف النبى من صيام يوم عاشوراء 

وتحدثت دار الإفتاء المصرية عن موقف النبى من هذا اليوم قائلة :" كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . " رواه البخاري 1867

 

 

سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء

وعن سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء  ..اجابت دار الإفتاء  بحديث عن النبى رواه البخاري (1865) وهو "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ "

 

فضل صيام يوم عاشوراء  

قال النووي:يُكَفِّرُ ( صيام يوم عرفة) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ , وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ .

ثم قال: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ... كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ، .. وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِرِ . المجموع شرح المهذب ج6

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلاةِ , وَصِيَامِ رَمَضَانَ , وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ . الفتاوى الكبرى ج5 .

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