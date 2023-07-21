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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. دار الإفتاء المصرية تجيب

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

أفضل الأعمال يوم عاشوراء من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الجمهور يسأل والإفتاء تجيب.. فضل صيام يوم عاشوراء وموقف النبى

ما هو سبب صوم يوم عاشوراء؟

حول فضل يوم عاشوراء وجهت العديد من الأسئلة خلال الساعات القليلة الماضية لدار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني.

فضل صيام عاشوراء

وحول فضل صيام يوم عاشوراء.. أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: "إن صيام يوم عاشوراء مستحب ومأمور في الإسلام" ومن فضله ما يلي:

-عاشوراء من صيام النافل، وليس فرضًا كالصيام في شهر رمضان ولذا له أجره.

- يكفر ذنوب السنة التي قبله.. واستشهدت دار الإفتاء هنا بحديث سيدنا النبى قائلة :"قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبلها"، أي يكفر ذنوب سنة ماضية بإذن الله.

-يُفضل أن يُصوم إلى جانب يوم عاشوراء يومًا قبله أو بعده (اليوم التاسع والعاشر).

-يعتبر يوم عاشوراء فرصة للتوبة من الذنوب والعودة إلى الله.

-ينصح المسلمون بأن يستغفروا الله ويستعيذوا به من الشيطان والخطايا.

-يحث المسلمين على أداء الصلوات في وقتها والإكثار من العبادة في هذا اليوم.

-يُشجع المسلمون على فعل الخيرات والإحسان في يوم عاشوراء.

- يشجع  إعطاء الصدقات ومساعدة المحتاجين والفقراء.

- ينصح المسلمون فى هذا اليوم  بالامتناع عن التبذير والإسراف في أيام عاشوراء، خاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب.

ما يفضل القيام به  يوم عاشوراء

وعن ما يفضل أن يقوم به المسلم عندما ينوى صيام يوم عاشوراء..أجابت دار الإفتاء المصرية: "هو أن يصوم يوم قبله أو بعده وأن يقرأ  سورة الإخلاص (التوحيد) والمعوذتين (الفلق والناس) في هذا اليوم".

أفضل الأعمال يوم عاشوراء 

وعن أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. قالت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب فى هذا اليوم التوسعة على الأسرة والإجتماع معها وصيام اليوم لمن يستطيع وأن يقوم المسلم بأعمال الذكر كما يستحب الدعاء وقراءة القرآن وإخراج الصدقات. 

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