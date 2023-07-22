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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ثورة 23 يوليو علامة فارقة فى تاريخنا الحديث

النائب سامي فتحي
النائب سامي فتحي سوس

أكد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن ثورة 23 يوليو المجيدة، ستظل علامة فارقة، وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة، وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة، مضيفًا أن هذه الذكرى ستظل حية في وجدان كل الأجيال، والتي تجّلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله.

وهنأ سوس، في بيانٍ له، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، معتبرًا إياها مناسبة عظيمة ومثلت تاريخًا جديدًا من العزة والكرامة والتحرر من الاستعمار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة جاءت امتدادًا للأهداف النبيلة والمسيرة الوطنية التي فعلتها ثورة يوليو، فضلًا عن أن مصر تشهد الآن بقيادة الرئيس السيسي، نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت سوس، إلى أن ثورة يوليو كانت من أهم مميزاتها إطلاق مجانية التعليم وفتح أبواب التصنيع والقيام بإحداث نهضة زراعية كبرى، كما قضت على الإقطاع وقضت على الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هذه الثورة محفورة بحروف من نور في التاريخ المصري، وأن القيادة السياسية ما زالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة.

النائب سامي فتحي سوس مجلس النواب ثورة 23 يوليو تاريخ مصر عبدالفتاح السيسي عضو مجلس النواب

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