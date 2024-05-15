أسباب زيادة الوزن المفاجئة.. استشارى تغذية يوضح عوامل غير متوقعة تصيبك بالسمنة

في لحظة من الزمن، قد تجد نفسك واقفًا أمام المرآة، ينظر إليك شخص آخر لا تعرفه، ويبدو أن كل ما تعرفه عن نفسك قد تغير، قد تتساءل: "كيف ومتى حدث هذا؟"

يفسر الدكتور هشام الوصيف، أخصائي التغذية العلاجية، في محاولة لفهم أصحاب الوزن الزائد، ومن يشغلون بالتفكير في أسباب هذه الزيادة المفاجئة في الوزن، هل كانت الضغوطات اليومية وراء هذا التغيير؟ أم أن هناك شيئًا آخر يحدث داخل الجسم؟ ربما كان هناك تغير في نمط حياتك، أو قد تكون هناك مشكلة صحية تنمو دون أن تشعر بها.

ويقول الوصيف في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، إن كل شخص أصيب بزيادة في الوزن يجد نفسه في رحلة استكشاف لفهم أسباب زيادة الوزن المفاجئ، آملًا العودة للتحكم في حياته ولياقته البدنية وأن ينعم بصحة جيدة.

ويضيف خبير التغذية العلاجية، أن زيادة الوزن تعتبر مشكلة شائعة في المجتمعات الحديثة، وهناك عدة عوامل قد تسهم في زيادة الوزن لدى الأفراد، موضحًا أنها قد ترجع لعدة أسباب على النحو التالي:

• أسباب زيادة الوزن المفاجئ الطبيعية

يفند خبير التغذية العلاجية هشام الوصيف أسباب زيادة الوزن المفاجئ الطبيعية والتي تأتي نتيجة تغير الأنشطة اليومية والحركية، والتي تتلخص في:

1. تناول الطعام الزائد:

تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل متكرر يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون، مما يزيد من الوزن.

2. قلة النشاط البدني:

عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام يقلل من حرق السعرات الحرارية ويزيد من احتمال زيادة الوزن.

3. النوم غير الكافي:

قلة النوم تؤثر على هرمونات الشهية وقد تزيد من رغبتك في تناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

4. التوتر والقلق:

التوتر النفسي والقلق قد يؤديان إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يزيد من تخزين الدهون في الجسم.



• أسباب زيادة الوزن بسبب عوامل وراثية أو مرضية

في سياق متصل، أكد الدكتور هشام الوصيف، وجود أسباب أخرى مرضية ووراثية تسبب زيادة في الوزن وقد تأتي هذه الزيادة بشكل مفاجئ، لافتًا إلى عدة عوامل، وهي:

1. العوامل الوراثية:

بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن بسبب عوامل وراثية.

2. خمول الغدة الدرقية:

أشار الوصيف إلى أن خلل وظائف الغدة الدرقية تؤدي إلى زيادة الوزن، رجوعًا إلى أن الغدة الدرقية تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي.

3. متلازمة كوشينج:

أردف الدكتور هشام الوصيف، إن هذه المتلازمة مسؤولة عن إفراز كميات زائدة من هرمون الكورتيزول، ويؤدي تراكم الكورتيزول إلى زيادة الوزن في منطقة البطن وحول الوجه.

4. الأمراض النفسية والعضوية:

اختتم الدكتور هشام الوصيف خبير التغذية العلاجية حديثه، منوهًا إلى أن هناك أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق وتكيس المبايض عند النساء تؤدي إلى زيادة الوزن، مشددًا على ضرورة المتابعة مع خبير تغذية علاجية وطبيب قبيل الدخول في برنامج حمية غذائية، وذلك من أجل تحديد أسباب زيادة الوزن من الأصل، والوصول لبرنامج مناسب للجسم صاحب الوزن الزائد.