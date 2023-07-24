الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

المجني عليه
المجني عليه

حصل "الدستور" على الصور الأولى للمجني عليه "كريم السيد"، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تلقيه طعنة نافذة في القلب على يد شخصين، إثر خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام.  

تفاصيل الواقعة 

البداية مع تلقي قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابًا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل محاولة إسعافه، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «كريم السيد» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب بعد نشوب مشاجرة بينه وبين شخصين.

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وبسؤال شهود العيان وعمل التحريات تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وشخصين بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى قيام المتهمين بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه من سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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صور ق تل القلب شخصين خلافات السلام

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