آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

كشف محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، كواليس أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد بالدوري الممتاز.

أزمة الشيبي والشحات تشتعل.. واللاعب يهدد باللجوء للسفارة المغربية

وقال الشيبي، في تصريحات لموقع "البطولة المغربي: "حسين الشحات هددني بكسر قدمي قبل واقعة الصفع، مع تفوهه بعبارات سب الدين لوالدي".

أضاف: "بعد توصلي بالقرار الخاص بالعقوبة من الرابطة المصرية المحترفة، قررت العودة من الديار السعودية بعد سفري صباح اليوم لأداء مناسك العمرة".

وواصل: "قررت العودة إلى مصر وسلك مسلكا قضائيا آخر لدى السفارة المغربية في مصر، وتلقيت اتصالاً من مسئولي بيراميدز يطالبونني بالعودة إلى مصر، من أجل بعض الإجراءات القانونية".

كان بيراميدز نجح في إلحاق الهزيمة الأولى للأهلي المتوج بلقب الدوري، وذلك عقب الفوز عليه بنتيجة 3/0، أمس الأحد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وشهدت قمة الأحمر والسماوي أمس، عقب نهاية المباراة، اشتباكات بالأيدي بين حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وصلت لحد الصفع على الوجه من قبل الشحات للاعب بيراميدز.

رابطة الأندية تقرر إيقاف الشحات وتغريمه ماليًا

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر، قررت اليوم الاثنين، إيقاف حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات.

في السياق، قررت الرابطة تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، بجانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.