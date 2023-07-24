مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

تتأثر البلاد خلال هذه الأيام بموجة شديدة الحرارة بدأت من الأسبوع القادم وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وتؤثر الحرارة الشديدة على مختلف الأشياء، وأكثر ما تتأثربها السيارات، حيث انها يقف أغلبها لساعات طويلة أسفل أشعة الشمس ما يتسبب في الضرر لبعضها.

ويمكن أن تتعرض بعض السيارات للحرائق وتلف الماتور أو الزجاج والجلد وبعض الأشياء بها بسبب الطقس شديد الحرارة، كون ارتفاعها يؤثر على أجزاء معينة فيها، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق الحفاظ على السيارة من الحرائق والتلف في الطقس الحار بحسب موقع "hindustantimes":

تفادي ركن السيارة أسفل أشعة الشمس بشكل مباشر أثناء الحرارة المرتفعة، واستخدم أغطية الزجاج التي تتمثل في "الشماسة" لتفادي اختراق الشمس داخل السيارة، حيث أن ذلك يُطيل عمر السيارة من الداخل في الصيف، كما يمكن استخدام عاكس للزجاج الأمامي الذي يعمل على عكس أشعة الشمس عن المقصورة لحماية لوحة القيادة.

يجب استخدام غطاء السيارة لحمايتها بشكل كامل من الداخل والخارج أثناء الأجواء شديدة الحرارة عند عدم توفر مساحة للركن في الظل.

فحص المحرك ودورة التبريد والبطارية للتأكد من سلامة المحرك قبل تدوير السيارة وتعرضها هي والسائق للخطر، كما يجب فحص ضغط الكوتشات وضبطها على الضغط المناسب.

الحرص على المواظبة على صيانة وتنظيف دائرة تبريد المحرك بالسيارة التي تتمثل في الريداتير ومضخة المياه وخراطيم المياه وثرموستات الحرارة والمياه، حيث أن فحص سوائل السياره كلها ومستوياتها يساعد في تفادي تعرضها للتبخر مع الارتفاع في درجات الحرارة، وأهمها زيت المحرك وزيت ناقل الحركة وزيت الباور وزيت المكابح.

تفادى ترك الولاعات أو زجاجات العطور داخل السيارة حيث أنها قد تنفجر، ويفضل وضع زجاجة مياه دون غطاء كونها تعمل على إمتصاص الحرارة من داخل السيارة.