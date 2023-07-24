أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

قرّر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر غدٍ الثلاثاء؛ لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

كما قرر دعوة الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تقرر إيقاف الشحات وتغريمه ماليًا

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر، قررت اليوم، إيقاف حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات.

في السياق، قررت الرابطة تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة اتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد المبلغ لصالح الاستاد، بجانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.