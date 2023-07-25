الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المسلمون يحتفلون باليوم الجمعة المقبل ..تعرف على سبب تسميته بـ عاشوراء

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

يحتفل المسلمون الجمعة المقبلة بعاشوراء، اليوم الذي يوافق العاشر من شهر المحرم، ويشهد الاحتفال عدة طقوس وعادات للمسلمين حول العالم ، تأتى أهمية اليوم كونه شهد نهاية فرعون وجنده، فصامه موسي عليه شكرا لله عز وجل.

وبالتزامن مع قرب موعده ازداد البحث حول سبب تسميته بعاشوراء، وسبب صيام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذ اليوم:

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن عاشوراء يقصد بها اليوم العاشر من شهر المحرم، كما يطلق عليه بعض الأسماء الأخرى مثل يوم التوبة، حيث إن الله سبحانه وتعالى فيه على أبو البشر آدم عليه السلام، وتاب أيضاً على نبي الله يونس.

 

فضل عاشوراء:

أكدت دار الإفتاء أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، حسب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي قوله: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

 وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء"، ويستحب التوسعة على الأهل في عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ".

عاشوراء اليوم العاشر الأمة الإسلامية اليوم العاشر من الشهر صيام يوم عاشوراء ذنوب سنة يوم التوبة روى البخاري

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