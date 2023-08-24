طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل بالمقادير والخطوات

تحتار الكثير من النساء في تقديم وجبة الغداء إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الاسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، ما جعلنا ننشر طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل.

كيفية عمل كفتة الفراخ

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل كفتة الفراخ لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الارز الابيض او المكرونة أو يمكن عملها كسندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.

مقادير عمل كفتة الفراخ

تتضمن طريقة عمل كفتة الفراخ مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل وهي كالتالي:

الفراخ:

كيلو من الفراخ الصدور ويتم فرمهم ناعم في الكبة.

البرغل:

2 كوب من البرغل المنقوع قبلها بساعة ونصف.

البصل:

١ ثمرة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

الشوفان:

2 كوب من الشوفان المطحون.

الملح:

١ ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود:

١ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

البيكنج بودر:

١ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الزعتر المجفف:

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

الثوم البودر:

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

الحبهان المطحون:

١ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

السبع بهارات:

١ ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

السكر:

١ ملعقة صغيرة من السكر.

البابريكا:

١ ملعقة صغيرة من البابريكا.

خطوات عمل كفتة الفراخ

الخطوة الأولى:

١. قومي بوضع الفراخ المفرومة ناعم في وعاء كبير مع البرغل وإضافة جميع انواع التوابل و البيكنج بودر، والبصل المقطع صغير، وقومي بعجن كل هذه المكونات معا بشكل جيد.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع كفتة الفراخ في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل من أجل أن تتماسك ويمكن وضعها في الفريزر ولكن لمدة لا تتعدى الساعة وربع ساعة.

الخطوة الثالثة:

بعد ذلك قومي بتشكيل الكفتة حسب الرغبة سواء كانت أصابع أو كور متوسطة الحجم ثم قومي بوضعها في صينية مدهونة زيت نباتي ويفضل زيت الذرة.

الخطوة الرابعة:

قومي بتغطية الكفتة بورق فويل ثم ادخليها الى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وقومي بتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

الخطوة الخامسة:

قومي بتقديم كفتة الفراخ بجانب المكرونة بالصلصة الحمراء او المكرونة بالصلصة البيضاء، أو قدميها مع ارز ابيض بجانب الخضار السوتيه او قومي بوضعها في سندوتشات فينو مع الجرجير والبطاطس المقلية كل ذلك بجانب تشكيلة من السلطة الخضراء أو المخلل.