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مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

مع ارتفاع درجات الحرارة يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر توقعات حالة الطقس اليوم، والذي يكون من المتوقع أن يشهد طقسا حارا نهارًا بأغلب الأنحاء، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للبرودة ليلًا وبالصباح الباكر على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء وبجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت الأرصاد الجوية، من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء والتى من المفترض أن تشهد شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ما حالة الطقس غدًا؟

وتنشط الرياح غدا الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة والوجه البحري نحو 29 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 18 درجة.

وتصل درجة الحرارة غدًا على السواحل الشمالية العظمى لـ24، والصغرى 16 درجة.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 29
درجة الحرارة الصغرى: 18

درجات الحرارة في السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:23
درجة الحرارة الصغرى: 16

درجات الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:31
درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 30
درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:34
درجة الحرارة الصغرى:22

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