أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء إلى 55 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 24-8-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء : 55 جنيه .

سعر الدواجن الساسو : 102 جنيه .

سعر الفراخ امهات بيضاء : 60 جنيه .

سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه

سعر الدواجن بياض أحمر أرضي : 66 جنيه.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد تراجع أسعار الدواجن الذي تشهده الاسواق خلال هذه الاسابيع إلى تراجع مستلزمات الإنتاج كالأعلاف، حيث انخفض سعر طن العلف بنحو 500 جنيه أمس ليسجل 21 ألف جنيه ، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة مع توافر أعلاف الدواجن المحلية مع موسم حصاد محصول الذرة .

سعر الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض : 19 جنيه .

سعر كتكوت ساسو : 15 جنيه .

سعر كتكوت أبيض قطعان 17.25 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15.50 جنيه .

كتكوت بلدي 9.25 جنيه .

كتكوت هجين 11 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه .

يذكر أن الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك في الدواجن بنسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية ، حيث تنتج مصر من الدواجن نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%.

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