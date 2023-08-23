التعاملات المسائية|أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23-8-2023

تصدرت أسعارالدواجن محركات البحث جوجل في التعاملات المسائية، وقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار منذ بداية الأسبوع، وبحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن تراجع أسعار الدواجن يرجع إلي زيادة المعروض في الأسواق مع قلة الطلب الأمر الذي ينتج عنه تراجع في الأسعار، بإضافة إلي أستقرار أسعار الأعلاف والتي تنعكس في النهاية علي أسعار الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعا ء في التعاملات المسائية

وبلغت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 60 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 250 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 400 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية56 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 95 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 65 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 100جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 120 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 60 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي اليوم في التعاملات المسائية

وبلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 100 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية لبورصة الدواجن 62 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 66 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 57 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 59 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن 125 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 50 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية100 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 112 جنيها للكيلو.