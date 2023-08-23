الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى الأسواق

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية ارتفاع طفيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ونفوق عدد كبير من مختلف أنواع الطيور، مما أثر على حجم المعروض في الأسواق للمستهلكين، وإليكم أسعار بالتفصيل:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 57 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 68 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 104 جنيهات للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار الأرز للجملة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 لدى تجار الجملة

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة السلع

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 112 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 68 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 45 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 50 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ المسكوفي في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 100 جنيه للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ المولارد في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 65 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023

txt

أسعار تذاكر وموعد حفل المطرب محمود الليثي فى مهرجان العلمين الجديدة

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 19.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 13 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 9 جنيهات.

سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم نحو 18 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم نحو 31 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت البط المولارد عمر يوم نحو 29 جنيهًا.

اقرأ المزيد

موعد صرف مرتبات موظفي الدولة أغسطس 2023

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ البلدي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى المحافظات

مستشار الأمن القومى العراقى: المعركة ضد الإرهاب صارت فكرية

رفعت سيد لـ"الشاهد": جماعة الإخوان حاولت قتل نجيب محفوظ

رفعت سيد لـ"الشاهد": اعتصامى رابعة والنهضة كانا مخالفين للفقه الإسلامى

رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قاد الإخوان للهلاك لأنه "صدامى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل