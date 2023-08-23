أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية ارتفاع طفيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ونفوق عدد كبير من مختلف أنواع الطيور، مما أثر على حجم المعروض في الأسواق للمستهلكين، وإليكم أسعار بالتفصيل:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 57 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 68 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 104 جنيهات للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 112 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 68 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 45 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 50 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ المسكوفي في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 100 جنيه للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ المولارد في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، في حين يصل إلى الأسواق للمستهلكين بنحو 65 جنيهًا للكيلو، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 19.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 13 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 9 جنيهات.

سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم نحو 18 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم نحو 31 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت البط المولارد عمر يوم نحو 29 جنيهًا.

اقرأ المزيد

موعد صرف مرتبات موظفي الدولة أغسطس 2023