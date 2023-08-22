الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز للجملة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 لدى تجار الجملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الأرز للجملة، اليوم الثلاثاء، حالة من الارتفاع، في السوق المحلي لدي تجار الجملة ؛ علي الرغم من اعلات الدكتور علي المصيلحي وزبر التموين والتجارة الداخلية  إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيهًا للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، حيث إن حجم المساحة المزروعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

فقد ارتفع سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار ما بين 900 إلى 1200 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار ما بين 200 إلى 400 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار الأرز للجملة
 


سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» صعود، اليوم بمقدار 400 جنيه للطن، ليصل إلى 13.400 جنيه ،وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 12.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 12.300 جنيه، أي بمقدار زيادة 200 جنيه للطن ،قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 1200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 21.200 جنيه ،وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 19.400 جنيه، بدلًا من 18.500 جنيه، بارتفاع قدره 900 جنيه عن أسعاره أمس.

 

سعر الأرز للمستهلك


سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 23 جنيهًا للمستهلك.

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سعر الأرز في التموين

 

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ وخفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن  تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، كذلك  تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

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