الذرة الأوكراني بـ11300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيتى 12800 جنيه صب أرضه، كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 12800 جنيه صب أرضه ، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكرانى 11300 جنيه صب أرضه.

وسجل سعر طن الذرة الرومانى 11500 جنيه صب أرضه، فى حين سجل طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتينى 13600 جنيه صب أرضه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة ” ما بين 1950 إلى 2000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 1850 إلى 1900 جنيه، وسجل سعر اردب الذرة ” حورس ” ما بين 1900 إلى 1950 جنيها.