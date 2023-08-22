الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ11300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيتى 12800 جنيه صب أرضه، كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 12800 جنيه صب أرضه ، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكرانى 11300 جنيه صب أرضه.

وسجل سعر طن الذرة الرومانى 11500 جنيه صب أرضه، فى حين سجل طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتينى 13600 جنيه صب أرضه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة ” ما بين 1950 إلى 2000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 1850 إلى 1900 جنيه، وسجل سعر اردب الذرة ” حورس ” ما بين 1900 إلى 1950 جنيها.

الذرة الأوكراني ب11300جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

كشف بترولى جديد فى منطقة امتياز "جيسوم" بخليج السويس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-8-2023

عميد "آثار القاهرة" السابق: الجامع الأقمر صاحب أقدم واجهة حجرية (فيديو)

إيداع جثة ضحية "مشاجرة كشتمنة" بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة

التموين تبت في عروض توريد قمح مستورد اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟