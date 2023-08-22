الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر وموعد حفل المطرب محمود الليثي فى مهرجان العلمين الجديدة

محمود الليثي
محمود الليثي

يواصل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى من خلال فعالياته، وحفلاته الفنية امتاع الجمهور، بوجود المطربين والمطربات المحببين لقلوب الجمهور ومن بينهم الفنان محمود الليثي، ليكون الأخير ضمن حفلات مهرجان العلمين، والذي يتضمن عددا هائلا من الحفلات الموسيقية والغنائية بمشاركة نجوم الصف الأولى.

ويبحث الكثير من محبي وجمهور الفنان محمود الليثي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن موعد وأسعار تذاكر حفل الليثي في مهرجان العلمين الجديدة.

وسيكون موعد الحفل الخاص بالمطرب الشعبي محمود الليثي يوم 24 أغسطس الشهر الجاري، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لقناة دي أم سي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي الموقع ومحبي المطرب الشعبي محمود الليثي.


أسعار تذاكر حفل المطرب الشعبي محمود الليثي

ويبحث الكثير من محبي مغني المطرب  الشعبي محمود الليثي عن أسعار تذاكر الحفل، والتي طرحها موقع تذكرتي.

و يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:-
الصالات 65000 جنيه مصري
الطاولات العالية: 20000 جنيه
العادية: 250 جنيه
المجموعة العادية: 200 جنيه

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الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد 

يجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد في نسخته الحالية تشمل 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، حيث يشهد تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي، وحقق المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ويُقدم مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية، وشهدت أحداث المهرجان مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضًا.

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