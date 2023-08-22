أسعار تذاكر وموعد حفل المطرب محمود الليثي فى مهرجان العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى من خلال فعالياته، وحفلاته الفنية امتاع الجمهور، بوجود المطربين والمطربات المحببين لقلوب الجمهور ومن بينهم الفنان محمود الليثي، ليكون الأخير ضمن حفلات مهرجان العلمين، والذي يتضمن عددا هائلا من الحفلات الموسيقية والغنائية بمشاركة نجوم الصف الأولى.

ويبحث الكثير من محبي وجمهور الفنان محمود الليثي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن موعد وأسعار تذاكر حفل الليثي في مهرجان العلمين الجديدة.

وسيكون موعد الحفل الخاص بالمطرب الشعبي محمود الليثي يوم 24 أغسطس الشهر الجاري، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لقناة دي أم سي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي الموقع ومحبي المطرب الشعبي محمود الليثي.



أسعار تذاكر حفل المطرب الشعبي محمود الليثي

ويبحث الكثير من محبي مغني المطرب الشعبي محمود الليثي عن أسعار تذاكر الحفل، والتي طرحها موقع تذكرتي.

و يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:-

الصالات 65000 جنيه مصري

الطاولات العالية: 20000 جنيه

العادية: 250 جنيه

المجموعة العادية: 200 جنيه

الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد

يجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد في نسخته الحالية تشمل 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، حيث يشهد تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي، وحقق المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ويُقدم مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية، وشهدت أحداث المهرجان مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضًا.