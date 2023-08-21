حفل ضخم لـ«سمر طارق» وسيرك مكسيكى فى مهرجان العلمين

خمسة أيام فقط تفصلنا عن نهاية العُرس الترفيهى الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، فبعد سلسلة من النجاحات الكبرى التى حققها مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى على أرض السحر والجمال، تستعد المدينة الساحلية العالمية لاستقبال عدة فعاليات مهمة فى الأسبوع الأخير من المهرجان، تشمل فعاليات فنية وترفيهية وتوزيع جوائز وحفلات لنجوم عالميين.

وقررت إدارة مهرجان العلمين إقامة حفل غنائى ضخم للمطربة سمر طارق، الخميس، ضمن سلسلة الحفلات المتتالية التى يشارك فيها المطربون والفرق الموسيقية من كل الألوان، من مصر والوطن العربى.

وأتاحت شركة «تذكرتى» فرصة حجز التذاكر للحفل الجديد، حيث تحظى «سمر» بشعبية كبيرة، وتعكف حاليًا على إعداد البرنامج الغنائى الذى سيتضمن أغانيها الشهيرة مثل: «مسافات، ولو، وبرحيلى، ولما بعنا، ومكانى».

وتتواصل فعاليات مسرح الشارع بعد نجاح عدد كبير من العروض خلال الفترة الماضية، منها مسرح العرائس لفرقة أم كلثوم الذى أحدث ضجة كبيرة للغاية بين الجمهور، وخلال الأيام المقبلة وعلى مدار الأسبوع الجارى تتنوع عروض مسرح الشارع بين الفرق التراثية والمستقلة والمطربين، على كورنيش العلمين.

وضمن الفعاليات المميزة بمهرجان العلمين الجديدة توجد حاليًا عروض السيرك المكسيكى العالمى، التى تنتهى اليوم، بعد أن انطلقت خلال الأيام الماضية.

وتأتى العروض فى ظل حرص إدارة المهرجان على تقديم مزيج من الترفيه المحلى والعالمى يناسب كل الأذواق والفئات، وهو ما أسهم فى جذب عدد كبير من الجمهور من محبى الألعاب البهلوانية والعروض الأكروباتية والفقرات المضحكة.

ومساء أمس الأول الأحد اختتمت فعاليات بطولة مصر الدولية لسباق السيارات، حيث أسدل الستار على منافسات البطولة التى استمرت على مدار ٤ أيام متواصلة، وجرى تسليم الجوائز والميداليات للفائزين بحضور عدد كبير من الجمهور وسط أجواء احتفالية، كما حرص محمود كهربا، لاعب نادى الأهلى ومنتخب مصر، على مشاركة الجمهور ختام البطولة.

وعبّر عدد كبير من المشاركين فى بطولة السيارات عن سعادتهم بالمشاركة فى الفعاليات ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

ويشارك ١٠٠ متسابق فى البطولة المفتوحة للتجديف التى تقام على شواطئ العلمين بداية من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الحالى، كما ينتظر جمهور العلمين انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية، التى يشارك فيها عدد من النجوم العالميين.