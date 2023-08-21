أسعار تذاكر حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثى فى مهرجان العلمين

أعلنت شركة "تذكرتي"، فتح حجز تذاكر حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين.

الأسعار كالآتي:

طاولة مكونة من 10 أفراد بسعر 65000 جنيه، طاولة مكونة من 4 أفراد بسعر 20000 جنيه، ويوجد تذاكر ضمن المجاميع بأسعار 200، و250 جنيها.

تشهد مدينة العلمين الجديدة، الخميس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا لنجوم الطرب الشعبي محمد عدوية ومحمود الليثي، ومسلم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

ونجح المهرجان فى تقديم عدة فعاليات مميزة خلال الفترة الماضية، تتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات الأخرى التى حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهورين المصرى والعربى.