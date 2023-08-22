أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة السلع
الفضة من المعادن المهمة والتي تتدخل في عدد كبير من الصناعات الهامة، والتي من اهمها صناعه الأكسسورات، وقد شهد الطلب على الفضة إقبال كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة إلي إرتفاع أسعار الذهب.
اسعار الفضة اليوم الثلاثاء
ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس.
جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم
سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 23.14 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.75 دولار للجرام.
جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم
سجلت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 22.17 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.72 دولار للجرام.
جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم
سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 21.41جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار للجرام.
جرام الفضة عيار 916 اليوم
جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 21.20 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار للجرام.
جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم
سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 20.25 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.66 دولار للجرام.
جرام الفضة عيار 800 اليوم
سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 18.52 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.60 دولار للجرام.
جرام الفضة عيار 750 اليوم
سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 17.36 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.56 دولار للجرام.
جرام الفضة عيار 585 اليوم
سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 13.54 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.44 دولار للجرام.