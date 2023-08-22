الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة السلع

فضة
فضة

الفضة من المعادن المهمة والتي تتدخل في عدد كبير من الصناعات الهامة، والتي من اهمها صناعه الأكسسورات، وقد شهد الطلب على الفضة إقبال كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة إلي إرتفاع أسعار الذهب.

اسعار الفضة اليوم الثلاثاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس.

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم  

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 23.14 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.75 دولار للجرام.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/8/22 فى البنوك المصرية

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم   

سجلت أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة  22.17 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.72 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم 

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 21.41جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916 اليوم    

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 21.20 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل  0.69 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم     

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 20.25 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.66 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 800 اليوم   

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 18.52 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.60 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750 اليوم 

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة  17.36 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.56 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة 13.54 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل  0.44 دولار للجرام.

جرام فضة نقي عيار 99 9 جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 اليوم لفضة السعودي جرام فضة عيار 800 اليوم

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