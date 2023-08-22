سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/8/22 فى البنوك المصرية

مع أول الساعات في تعاملات المسافرين إلى الخارج يزداد التساول عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/8/2023 في البنوك المصرية، وشهد سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري حالة من الاستقرار للشراء والبيع في البنوك العربية والمصرية والبنوك الإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/8/2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في البنوك المصرية.

وصل متوسط سعر صرف الدولار إلى مبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، طبقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، وتنشر "الدستور" أسعار عملة أمريكا بالتقرير اليومي التالي وذلك يكون من خلال المواقع الرسمية وعبر شاشات التداول للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم في البنك الأهلي المصري

وطرح سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثا في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثا في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بسعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.