السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

غرس 205 أشجار مثمرة وزينة بالسنطة فى الغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

قالت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 205 أشجار مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات، وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعربت رئيس مركز ومدينة السنطة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين.

زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة بالغربية

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة، حيث قام مركز ومدينة السنطة بزراعه أشجار بالطرق والميادين.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

التجميل والتشجير مركز ومدينة السنطة زراعة 100 مليون شجرة تحقيق التنمية المستدامة زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة

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