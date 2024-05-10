الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 195 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع مركز السنطة بالغربية

نظافة
نظافة

واصلت رئاسة مركز ومدينة السنطة  بمحافظة الغربية، بقيادة مني صالح، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 195 أطنان قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكدت رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

محافظ الغربية: رفع 5250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من المراكز على مستوى المحافظة

فيما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 5250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وعلي صعيد متصل، كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتعامل السريع حال حدوث تقلبات طارئة أو مفاجئة فى الطقس والأحوال الجوية، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمركبات والمواطنين، وحفاظًا على أرواح المواطنين خصوصًا في حالات الأمطار، أو الرياح الشديدة التي قد تنتج عنها سقوط الأشجار أو الأسلاك الكهربائية فى الطرق أو الشوارع.

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