في التعاملات المسائية| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

سوق الدواجن يشهد حالة من الاستقرار، حيث تراجعت أسعار الدواجن بعد ارتفاع ملحوظ مع بداية الأسبوع، وقد شهدت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية استقرارا ملحوظا عند نفس أسعار التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية، مع مراعاة إضافة قيمة التكلفة على الأسعار والتي تتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة، لتسجل 57 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة لتسجل 104 جنيهات للكيلو

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة لتسجل 112 جنيها للكيلو

ارتفاع أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة لتسجل 62 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية

أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في بورصة الدواجن بلغت 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم فخد نعام اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزراعة 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، في التعاملات المسائية في المزرعة 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء 22 في التعاملات المسائية المزرعة 57 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 65 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 120 جنيهًا للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 400 جنيه للكيلو.

أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 66 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 59 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التعاملات المسائية في المزرعة 50 جنيهًا للكيلو.