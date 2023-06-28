"التموين" تتعاقد على توفير دواجن مجمدة تكفى لمدة عام

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تكفى تكفى للاستهلاك المحلى لمدة 3.4 شهر، كما تعاقدت الوزارة على 25 ألف طن برازيلى تكفى الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.