أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بورصة السلع

بلغت أسعار إضافات الأعلاف استقرارًا في أسعارها في بداية التعاملات الصباحية في بورصة السلع ، حيث أن إضافات الأعلاف من السلع المهمة والتي تدخل في صناعة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافا ت الأعلاف اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقر سعر طن العلف مونو كالسيوم اليوم الأربعاء 23 أغسطس، في بورصة السلع سعر 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف داي كالسيوم اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 39000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف كولين كلوريد اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 51000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف لايسين اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 80000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف ميثيونين اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 118000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف ثريونين اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 75000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف بيكربونات الصوديوم اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 28000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أسعار مسحوق السمك اليوم الأربعاء 23 أغسطس

استقر سعر طن العلف مسحوق سمك إماراتي 60% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 60000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق اللحم 55% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 29000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 32000 جنيه للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) اليومالأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع بسعر 26500 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقر سعر طن العلف مسحوق سمك محلي 50% اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع سعر 27000 جنيه للطن معبأ أرضه.