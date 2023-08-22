الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 22-8-2023

إضافات أعلاف
إضافات أعلاف

إضافات الأعلاف من خامات الإنتاج والتي شهدت تأثر كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكن الأسعار في حالة من الأستقرار الأن.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 22 في بورصة السلع، والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

 أسعار العلف مونو كالسيوم اليوم  الثلاثاء 22  أغسطس، في بورصة السلع سعر 42000 جنيها للطن معبأ أرضه.

 أسعار العلف داي كالسيوم اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع سعر 39000 جنيه للطن معبأ أرضه.

 أسعار العلف كولين كلورايد اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع سعر 51000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أسعار العلف لايسين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 80000 جنيه للطن معبأ أرضه.

 أسعار العلف ميثيونين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع سعر 118000 جنيه للطن معبأ أرضه.

 أسعار العلف ثريونين اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع سعر 75000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أسعار العلف بيكربونات الصوديوم اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 28000 جنيه للطن معبأ أرضه.

التعاملات الصباحية|أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

أسعار مسحوق السمك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أسعار العلف مسحوق سمك إماراتي 60% اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  سعر 60000 جنيه للطن معبأ أرضه.

 أسعارالعلف مسحوق اللحم 55% اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  سعر 29000 جنيه للطن معبأ أرضه.

أسعار العلف مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 14000 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار العلف مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 12000 جنيها للطن معبأ أرضه.

 أسعار العلف مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 32000 جنيه للطن معبأ أرضه.

  أسعار العلف مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع  بسعر 26500 جنيها للطن معبأ أرضه.

أسعار العلف مسحوق سمك محلي 50% اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع سعر 27000 جنيه للطن معبأ أرضه.

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