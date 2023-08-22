الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

بيض
بيض

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22  أغسطس استقرارا في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار البيض على مدار الأيام الماضية، ولكن اليوم هناك حالة من الأستقرار في سوق لبيض في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  109 جنيهات إلى 112 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 120 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  107 جنيهات إلى 110 جنيهات، وتصل إلى المستهل في الأسواق بـ 117 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين  119 جنيها إلى 121 جنيه، وتصل إلي المستهلك في الأسواق بـ 128 جنيها للكرتونة. 

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

أسعار البيض في الشركات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

 طبق البيض اليوم في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 108.5جنيها للكرتونة.

 البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108 جنيها للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 107 جنيهات للكرتونة.

طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 107.75 جنيها للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني) 109.75 جنيها للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني) 109 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركةأكتوبر ( الأبيض) 107 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني) 109 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض) 107 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 109 جنيهات للكرتونة.

 طبق البيض اليوم في شركةكمشيش (البني) 110 جنيهات للكرتونة.

طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( البني) 109.75 جنيها للكرتونة.

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